4 موهوبين يحصدون ميداليات أولمبياد الرياضيات 2020

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وشاركت المملكة ممثلة في مؤسسة (موهبة) في الأولمبياد تحت إشراف وزارة التعليم بفريق ضم 4 طلاب، هم: مروان الخياط ، حمزة الشيخي، خالد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تلقى تدريبا تجاوز 3000 ساعة على مدار السنوات الأربع الأخيرة.وشهد الأولمبياد منافسة 50 طالبا من المتميزين في الرياضيات من 13 دولة عربية، من خلال اختبار يشمل مسائل في الهندسة ونظرية الأعداد والجبر والتركيبات.وتعد هذه هي المشاركة الثانية للمملكة في الأولمبياد، التي استضافت نسختها الأولى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في 2018، وحقق فيها الفريق السعودي ثلاث ميداليات، وشاركت فيها 13 دولة عربية.
الطلاب الفائزون:
حمزة الشيخي
- من إدارة تعليم مكة المكرمة
- الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية
- سبق له تحقيق 4 ميداليات دولية ذهبية و3 فضيات مع موهبة.
- من إدارة تعليم مكة المكرمة
- الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية
- سبق له تحقيق 9 ميداليات دولية مع موهبة، ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات.
- من إدارة تعليم مكة المكرمة
- الميدالية الفضية
- سبق له تحقيق 3 ميداليات دولية مع موهبة، فضيتين وبرونزية.
- من إدارة تعليم الشرقية
- الميدالية الفضية
- سبق له تحقيق 3 ميداليات دولية مع موهبة، فضيتين وبرونزية.
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