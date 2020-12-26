15 ألف مستفيد من البرامج التوجيهية بتعليم الشرقية

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وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة سعيد الباحص أن البرامج الإرشادية والتوجيهية في تعليم المنطقة سعت لتوسيع دائرة خدماتها أثناء الجائحة، وللتعاطي مع الاحتياج الفعلي النفسي والتوعوي وفقا لأفضل الممارسات التربوية، مضيفا «إن المستفيدين من البرامج تجاوزوا 15 ألف مستفيد، سواء من البرامج المخصصة للبنين أو البنات»، لافتا النظر إلى أن البرامج والملتقيات حققت نسبة حضور لما تحمله من جودة وحاجة للطالب أو الطالبة أو الأسرة وحتى المهتمين بالشأن التعليمي والتربوي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، 51 برنامجا توجيهيا و3 ملتقيات إرشادية خلال الفصل الدراسي الحالي لـ15 ألف مستفيد.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة سعيد الباحص أن البرامج الإرشادية والتوجيهية في تعليم المنطقة سعت لتوسيع دائرة خدماتها أثناء الجائحة، وللتعاطي مع الاحتياج الفعلي النفسي والتوعوي وفقا لأفضل الممارسات التربوية، مضيفا «إن المستفيدين من البرامج تجاوزوا 15 ألف مستفيد، سواء من البرامج المخصصة للبنين أو البنات»، لافتا النظر إلى أن البرامج والملتقيات حققت نسبة حضور لما تحمله من جودة وحاجة للطالب أو الطالبة أو الأسرة وحتى المهتمين بالشأن التعليمي والتربوي.

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