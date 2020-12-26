شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تركي آل الشيخ يعيد نشر فيديو لافت لولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم السبت، نشر مقطع فيديو لافت لولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- في أحد المحميات، إلا أنه كان بخلفية غنائية للمطرب محمد عبده.

وعلق " آل الشيخ " على المقطع القديم لولي العهد وهو يطلق ظباء في إحدى المحميات بينما كانت أغنية محمد عبده متناسقة مع الحدث، قائلا:" الله يحفظك سيدي ".

ويعود مقطع الفيديو إلى قبل عامين، حيث لاقى تفاعلا واسعا وإعجابا من متابعيه، بسبب الاختيار المناسب للأغنية مع فيديو ولي العهد.