شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تركي آل الشيخ يعيد نشر فيديو لافت لولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم السبت، نشر مقطع فيديو لافت لولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في أحد المحميات، إلا أنه كان بخلفية غنائية للمطرب محمد عبده.
وعلق " آل الشيخ " على المقطع القديم لولي العهد وهو يطلق ظباء في إحدى المحميات بينما كانت أغنية محمد عبده متناسقة مع الحدث، قائلا:" الله يحفظك سيدي ".
ويعود مقطع الفيديو إلى قبل عامين، حيث لاقى تفاعلا واسعا وإعجابا من متابعيه، بسبب الاختيار المناسب للأغنية مع فيديو ولي العهد.
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