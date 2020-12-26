شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من العدل حول موقف العمل بالوكالة الشرعية بعد وفاة الموكِل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة العدل أنه لا يمكن للشخص المستفيد توكيل من هم دون 18 عاما للنيابة عنه، مشددة على أنه يمكن توكيل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأعلى.

وأوضحت العدل أن الوكالة تنفسخ شرعاً بوفاته، مشيرة إلى أنه في حال التنازل يمكن للموكل توكيل غير المتنازَل له، ليتولى الإقرار بالتنازل، بحضور المتنازل له أو وكيله.

جاء ذلك ردا على استفسار حول العمل بالوكالة الشرعية بعد وفاة الموكل.