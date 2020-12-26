شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكاية أمريكي دخل عالم الإبل ويشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قرر أمريكي الدخول في مجال الإبل والمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة ، حيث قام بشراء منقية من الإبل والمنافسة بفردية.

وقال الأمريكي ريمون : "بداية مشاركتي منذ 35 سنة مع الأمير فيصل بن سعود وكان لديه أحد أكبر المزارع للابل وكنت أزوره باستمرار ونبقى في الصحراء لفترات طويلة ومن هنا بدأ إعجابي في الإبل، فالصحراء هنا جميلة ".

وتابع: "ليس لدينا مثل هذه البيئة في كاليفورنيا اخترت أن أبدأ بالإبل الحمر واخترت أن أسميها على أسم ابنتي نورة"

وأضاف : " عندما ذهبت إلى سانديغو رأيت مصانع لمنتجات الإبل وينتجون الشكولاتة والصابون ومساحيق التجميل واعتزمت الاستثمار في المملكة ".

وأشار إلى أنه قرر شراء منقية من الإبل والمنافسة بفردية منها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.