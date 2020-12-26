شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن بالرياض تلقى اللقاح وبعد اطمئنانه أتى بزوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث مواطن تلقى لقاح فيروس تحدث مواطن تلقى لقاح فيروس كورونا في مركز التطعيم بالرياض، عن انطباعته بعد تلقيه اللقاح. وأبدى المواطن إعجابه بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل المتواجدين في المركز معلقا"شعرت كأننا داخلين صالة فرح". وقال المواطن أنه أخذ التطعيم يوم الاربعاء الماضي، وبعد اطمئنانه جاء اليوم بصحبة زوجته لتأخذ التطعيم.

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