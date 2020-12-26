بالفيديو.. أمير مكة يتلقى لقاح كورونا

تلقى أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، الجرعة الأولى للقاح كورونا في مركز اللقاحات الأول، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى أمس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد– 19).

تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد–19، ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

ونشرت وزارة الداخلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، مقطع فيديو وصورًا لوزير الداخلية أثناء تلقيه لقاح كورونا.

كما تلقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19).

ونشر وزير الثقافة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة، تظهر لحظة تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال وزير الثقافة، في تغريدة له: «قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد–19)، واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه».

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