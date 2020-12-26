أمطار رعدية وتساقط البرد على 4 مناطق.. خلال ساعات

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، تعرض 4 مناطق المملكة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، خلال الساعات القليلة المقادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة المدينة المنورة تتأثر بدءًا من السادسة مساء اليوم السبت وحتى الحادية عشرة من اليوم نفسه، إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد إلى أن منطقة تبوك تتعرض في العاشرة مساء وحتى الحادية عشرة إلى أمطار غزيرة يصاحبها سيول ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تتأثران بأمطار رعدية وأتربة مثارة بدءًا من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

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