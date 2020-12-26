بالفيديو.. الصحة: كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد.. ونادرًا ما يصيب الشخص مرتين

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن فيروس كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد، وليس أكثر ضراوة من السلالات السابقة التي ترصد لفيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه بدون التحور، فإن فيروسات كورونا نادرًا ما تصيب الشخص مرتين، مشيرًا إلى أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم والمناعة، قادرة على منع الإصابة الثانية مدة تصل إلى 4 أو 5 أشهر.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.