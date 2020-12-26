أثناء تلقيه لقاح كورونا.. الأمير بدر بن عبدالمحسن: المهمة تنتهي في 5 دقائق

أشاد الأمير بدر بن عبدالمحسن، بالمستوى الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن، في تصريحات لقناة الإخبارية، أثناء تلقيه لقاح كورونا، إن الخدمات التي تقدمها المملكة لمواطنيها والمقيمين فيها، تضاهي أوروبا، بل تسبقها، مشيرًا إلى أن المستوى الموجود لا تجده في معظم دول العالم.

وأوضح أن الاستقبال في مراكز التطعيم باللقاح جيد جدًا، فخلال خمس دقائق تكون مهمتك في المركز انتهت بأخذ اللقاح.

وقلل الأمير بدر بن عبدالمحسن، من التهاويل الموجودة حول اللقاح، مشيرًا إلى أنه مجال للخوف من اللقاح الذي وصفه بـ«قرص برشام».

وناشد المواطنين بالتسجيل لأخذ اللقاح: لن ترون إلا العافية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي وفرت جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وخلال تصريحات تليفونية لقناة العربية، رفع العبدالعالي، شكره لسمو ولي العهد ‫الأمير محمد بن سلمان لتلقيه لقاح ‫كورونا ما يشجع المواطنين على التطعيم، موضحًا أن ذلك يأتي امتدادًا لحرص سموه ومتابعته ودعمه الدائم للجهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ولي العهد قدم مثالًا وقدوة في تلقيه الجرعة الأولى لقاح كوفيد 19، وفي هذا حث ومثال للجميع لهذه الخطوة الهامة مؤكدًا بأن هذه اللقاحات -وهي آمنة وفعالة- تعد أهم وأقوى خطوة في مواجهة هذه الجائحة والأوبئة والقضاء عليها.

وأكد أن متحدث الصحة أن متابعة القيادة الرشيدة تأتي ثمارها على أصعدة عدة؛ حيث إن لدينا مؤشرات متميزة في التصدي ومواجهة هذه الجائحة، وكانت المملكة من أوائل الدول التي توفر فيها اللقاح.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تعلن عدد إصابات كورونا النشطة وأوضاعهم الصحية