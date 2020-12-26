الصحة: تسجيل 163 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 189 حالة ووفاة 8 أشخاص

خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362066 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمّ تسجيل 189 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353004 حالات.
كما تمَّ تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6176 حالة.
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