أمير مكة يبدأ الأحد من جدة جولاته التفقدية السنوية إلى محافظات المنطقة

يبدأ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، جولاته التفقدية السنوية إلى محافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة.

ويقف أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الجولة التي يرافقه فيها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها.

ثم يرأس في مقر المحافظة، اجتماعًا للمجلس المحلي يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، وكذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى تحقيق مرتكزات استراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان، بطريقةٍ متوازنةٍ ومتوازيةٍ.

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