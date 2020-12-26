هل تعد الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة إلكترونية.. «الزكاة والدخل» تجيب

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي، لا تعتبر فاتورة إلكترونية.

وأوضحت «الزكاة والدخل»، في تغريدةٍ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الفاتورة الإلكترونية ستكون إلزاميةً بتاريخ 4 ديسمبر 2021م، مشيرةً إلى أن جميع المنشآت يجب أن تكون ملتزمةً بها في هذا التاريخ.

وناشدت المنشآت إصدار الفواتير الإلكترونية لتفادي المخالفات، حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أنها ستُصدر متطلباتِ وضوابطَ وتفاصيلَ وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، ومراحل التطبيق خلال مدةٍ لا تزيد عن (180) يومًا من تاريخ نشر اللائحة.

وتُعرَّف الفاتورة الإلكترونية، حسب اللائحة، بأنها فاتورةٌ ضريبيةٌ تُصدَر عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلفٍ خاضعٍ لضريبة القيمة المُضافة في المملكة.

وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية؛ حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر؛ علمًا بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين إلى الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعةً طوال أيام الأسبوع، لأي استفساراتٍ أو تساؤلاتٍ تتعلق بالفاتورة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن نظام الفاتورة الإلكترونية، تهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

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