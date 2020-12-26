«التعليم» تعلن موعد انتهاء مدة رصد التطوير المهني للمعلمين والمعلمات

عبر نظام فارس
أوضحت مصادر، اليوم السبت، أنَّ وزارة التعليم أعلنت قرب انتهاء المدة الممنوحة للمعلمين والمعلمات من أجل رصد ساعات تطويرهم المهني في نظام فارس.
وذكرت المصادر أنَّ المدة الممنوحة لمعلمين والمعلمات من المقرَّر أن تنتهي آخر الأسبوع الجاري.
وكانت وزارة التعليم، أتاحت في وقتٍ سابقٍ أيقونة التطوير المهني للمعلمين والمعلمات في حساباتهم على نظام فارس.
وأكّدت الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم على رصد جميع ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية كافة خلال أعوام خدمتهم السابقة بجميع الإدارات والجهات ذات العلاقة (مدرسة– مكتب– قسم– إدارة– جهاز الوزارة ومنها هيئة تقويم التعليم والتدريب).
وتضمنت الضوابط الموضوعة تشكيل لجنة في إدارة تعليم يترأسها مدير التعليم بالمنطقة، مع عضوية مديري التعليم والتدريب والابتعاث والإشراف التربوي والموارد البشرية، وذلك للإشراف على متابعة عملية رصد ساعات الأنشطة وضمان دقة إجراءاتها.
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