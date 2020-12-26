أخبار السعودية اليوم.. مدينتان تسجلان درجة الصفر المئوي.. و«الصحة» توضح موقف الحامل والأم المرضعة من أخذ لقاح كورونا

ترصد «صحيفة عاجل » أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020م، منها: مدينتان تسجلان درجة الصفر المئوي وانخفاض الحرارة مستمر، و«الصحة» توضح موقف الحامل والأم المرضعة من أخذ لقاح كورونا، و ارتفاع أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات السبت.

الأرصاد: مدينتان تسجلان درجة الصفر المئوي وانخفاض الحرارة مستمر

أعلن المركز الوطني للارصاد، أن مدينتين سعوديتين سجلتا درجة «الصفر المئوي» صباح اليوم السبت، مشيرًا إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق.

«الصحة» توضح موقف الحامل والأم المرضعة من أخذ لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن الحامل والمرضع، من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا، وذلك وفقًا للتوصيات الطبية الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات السبت

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، مع صعود أسعار الذهب عالميًّا بدعم هبوط الدولار وآمال التحفيز.

الضمان الصحي: شرطان لتغطية الأجهزة الطبية في وثيقة التأمين

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي الأجهزة الطبية، بشرطين: أن تكون ضرورية للمريض، وأن تكون مطلوبة من الطبيب المعالج.

الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبًا رعدية وأتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

«الصحة»: السعودية من أوائل الدول التي وفرت جرعات لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي وفرت جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

«المرور» يوضح مصاريف استبدال لوحات سيارتين وإجراءات إصدار بدل فاقد

أوضح المرور السعودي مصاريف استبدال لوحتي سيارتين، مشترطًا أن تكونا لمالك واحد، موضحًا إجراءات إصدار لوحة مركبة بدل فاقد.

مشروع مسام: إتلاف 945 لغمًا وقذيفة غير متفجرة في باب المندب

أعلن مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن تنفيذ عملية إتلاف لـ(945) لغم وقذيفة في مديرية باب المندب، في عملية تعد الثانية خلال أسبوع، و42 لفرق مسام العاملة في مديريات الساحل الغربي.

بالفيديو.. تفاصيل القبض على الجناة في 5 قضايا كبرى خلال أسبوع

تمكّن رجال الأمن من القبض على عددٍ من الجناة في خمس قضايا كبرى، تضمنت السرقة والنصب والسلب والمتاجرة بشرائح الاتصالات، في عدة مناطق، خلال الأسبوع الماضي.

«تقويم التعليم» توضح المقصود بـ«المعلمين الجدد» في اختبارات الرخص المهنية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المقصود بالمعلمين الجدد، في اختبارات الرخصة المهنية، والتي فتح باب التسجيل فيها أمس الجمعة.

أبرزها الـ"كلاسيكو".. تعرف على حكام مواجهات اليوم بالدوري السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء أطقم الحكام التي ستدير اللقاءات الثلاث الافتتاحية التي ستقام اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.

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