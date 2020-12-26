

الجزائر 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري الجزائرية 24 مهاجرًا غير شرعي من الغرق في البحر بمحافظة مستغانم غرب البلاد .

وأوضحت المجموعة الإقليمية لحرس الحدود الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها عثرت على 24 مهاجرًا كانوا على وشك الغرق بعد تسرب المياه إلى القارب الذي كانوا على متنه، على بعد 35 كيلومترا شمال مدينة سيدي لخضر بمحافظة مستغانم ، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأضافت أنه تم التحفظ على المجموعة للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها وفق البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي فيروس

قبل تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

// انتهى //

19:12ت م

0074



الجزائر 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأنقذت وحدات من حرس الحدود البحري الجزائرية 24 مهاجرًا غير شرعي من الغرق في البحر بمحافظة مستغانم غرب البلاد .وأوضحت المجموعة الإقليمية لحرس الحدود الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها عثرت على 24 مهاجرًا كانوا على وشك الغرق بعد تسرب المياه إلى القارب الذي كانوا على متنه، على بعد 35 كيلومترا شمال مدينة سيدي لخضر بمحافظة مستغانم ، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأضافت أنه تم التحفظ على المجموعة للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها وفق البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي فيروس كورونا قبل تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //19:12ت م0074

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنقاذ 24 مهاجرًا غير شرعي من الغرق في البحر بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.