السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"



جدة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح

// انتهى //

18:56ت م

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جدة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.// انتهى //18:56ت م0072

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