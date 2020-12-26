رسميًّا.. الكويت تبدأ غدًا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، غدًا الأحد.

وأوضحت وزارة الصحة بالكويت، أن حملة التطعيم تبدأ رسميًّا غدًا بعد نجاح الافتتاح التجريبي للحملة.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أعلن في وقت سابق، نجاح الافتتاح التجريبي لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تم الخميس، مؤكدًا عدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة حتى الآن على من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم

وقال السند- في تصريح صحفي-: إن حملة التطعيم ضد الفيروس المستجد ستدشن أعمالها رسميًّا يوم الأحد المقبل، وفق المواعيد التي تم حجزها مسبقًا عبر موقع الوزارة الإلكتروني، والمبرمجة بموعد ومكان التطعيم، ورمز التحقق (كيو آر كود)؛ بغية استيعاب أكبر عدد من المشمولين في المرحلة الأولى من الحملة، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون للكوادر الطبية.

وأشار إلى أن عملية الافتتاح التجريبي جاءت للوقوف على أعلى معايير الجهوزية لمقر التطعيم، وسبل التنسيق والتعاون بين الكوادر الطبية، والجهات التنظيمية المساندة والمعاونة، والتأكد من سلاسة إجراءات الاستقبال.

