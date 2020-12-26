خالد الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19).

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن ذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.



