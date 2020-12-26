لتقوية مناعة الأطفال .. عليكم بملعقة عسل مع الحليب

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

العناوين الفرعية

نصحت استشارية التغذية عهود سليمان، بإعطاء الأطفال واليافعين كأس الحليب مع وضع ملعقة عسل لفوائده العديدة على الجسم، مبينة أن العسل مع الحليب يعطي قيمة غذائية عالية.

نمو الأسنان والعظام:

وأوضحت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: أن إعطاء الطفل الحليب مضافًا إليه العسل (الأطفال فوق عمر السنة)، يساعد على نمو الأسنان والعظام، وهو مفيد أيضًا لفتح الشهيّة للأطفال الذين يعانون من قلة شهيتهم للطعام، كما يمنح الطفل الطاقة اللازمة، ويقلل من الإجهاد سواء للأطفال أو الكبار.

يحافظ على كوليسترول الدم:

ومضت قائلة: إن الدراسات أثبتت أن تناول الحليب مع العسل يحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى فاعليته في القضاء على الإنفلونزا، وبحة الصوت، والأمراض التنفسية، كما أن العسل حينما يتناوله الفرد مع الحليب ينبه الجهاز الهضمي للعمل بكفاءة عن طريق زيادة قدرة عمل الحركة الدورية للأمعاء، وبعدها يعمل العسل كمادة غذائية متكاملة بسبب احتوائه على السكريات الأحادية التي تمت مباشرة، ولا يجري عليها هضم.

ملعقة عسل يوميًّا:

وخلصت الدكتورة عهود بالقول: إنه يمكن أيضًا إعطاء الأطفال ملعقة صغيرة من العسل يوميًّا؛ فإن ذلك يفيد زيادة عدد الكريات الحمراء في الدم كما تنشط درجة الذكاء وتزيد في نموه، فاستخدام العسل كغذاء للأطفال الضعفاء يحسن صحتهم العامة، بالإضافة إلى أن له أهمية كبيرة في تغذية الأطفال الرضع، وخاصة عندما لا يكفي لبن الأم.



