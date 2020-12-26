استشارية توجه 4 نصائح بعد تطعيم كورونا

2020-12-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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وجهت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتور عفاف محمد، (4) نصائح هامة للأفراد الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، مبينة أن هذه النصائح تتمثل في:

⁃ الاستمرار في ارتداء الكمامة بعد أخذ تطعيم كورونا، وخصوصًا من قبل كبار السن الذين كثيرًا ما ينسون أو يتجاهلون ارتداء الكمامة عند الخروج وفي الأماكن العامة ليس بقصد وإنما سهوًا، بجانب التباعد الجسدي، وتعقيم وغسل اليدين بشكل دائم.

⁃ الحرص على تناول الأكل الصحي، والفواكه والخضراوات والعصائر الطازجة.

⁃ النوم الصحي، وتجنب السهر ومشروبات الكافيين ومنها الشاي والقهوة.

⁃ ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًّا، ولو كانت رياضة المشي حتى تكون الدورة الدموية في قمة نشاطها بجانب صحة العظام والمفاصل.

تقوية الجهاز المناعي:

وتابعت قائلة في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن الوصايا الأربعة ستعمل بإذن الله على تقوية الجهاز المناعي، بجانب منع اكتساب أي عدوى خارجية؛ لكون اللقاح سيعطي بإذن الله مناعة من الفيروس المستجد وسلالاته الجديدة؛ لذا ينصح جميع أفراد المجتمع بالتسجيل في موقع وزارة الصحة للحصول عليه.

استمرار نشاط الفيروس:

وأكدت أن أهمية الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا تكمن في كون نشاط الفيروس ما زال مستمرًّا، إلا أنه سيخف ويتلاشى تدريجيًّا بمجرد حصول عدد أكبر من الأفراد على التطعيم مما يعزز عدم وجود أي ثغرات للفيروس، فالمشكلة التي شهدتها معظم الدول الغربية بظهور سلالات جديدة كانت بسبب تحوّر الفيروس مما ساعد على سرعة انتشاره هناك؛ لذا فإن التطعيم سيكون له دور إيجابي في محاصرة الفيروس.

