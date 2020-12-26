بنك البلاد شروط الحصول على تمويلات تصل 2,000,000 ريال والمستندات…

بنك البلاد السعودي، هو أحد أكبر البنوك الإسلامية الاستثمارية في السعودية حيث يتيح أكبر نسبة اشتراك في الأسهم، ويعتبر بنك البلاد أفضل بيئة للاستثمار حيث أنه يوفر العديد من التمويلات الضخمة بشروط يسيرة وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل، فهو رابع أكبر مصرف في المملكة العربية السعودية من حيث عدد الفروع في مختلف محافظات المملكة، مما أن جميع التعاملات بالبنك تتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث أن البنك لدية هيئه شرعية خاصة به لمتابعة العمليات المالية التي تجري في البنك والتأكد من مدى توافقها مع الشريعة.

شروط الحصول على تمويل من بنك البلاد السعودي:

لا يقل عمر المتقدم بطلب التمويل عن 18 عام عند تقديم طلب الحصول على قرض.

أن يكون لديه حساب بنكي جاري لدى بنك البلاد.

أن يكون مقيد بإحدى جهات العمل المعتمدة من خلال البنك، سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الاستثمار الخاص.

أن يزيد الدخل الخاص بالمتقدم بطلب القرض عن 3000 ريال سعودي، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي لغير السعوديين من المقيمين سواء في القطاع الحكومي أو حسب تصنيف جهة العمل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك البلاد وهى كما يلي:-

رقم الهوية الوطنية حديثة الإصدار. ملء إقرار عن الالتزامات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب. صورة من بطاقة العمل للعاملين بالقطاع العسكري أو الحربي. ملء بيانات طلب شراء بالتقسيط كاملاً. تقديم بيان بالراتب الشهري من جهة العمل الخاصة بالعميل موضح بها قيمة الراتب الشهري والوظيفة، وبداية الالتحاق بالعمل. إحضار خطاب تحويل بالراتب من جهة العمل المقيد بها.

ما الذي يميز بنك البلاد عن غيره في تمويل الأسهم:

هناك العديد من المزايا التي تجعل المستثمرين يفضلون بنك البلاد عن غيره من البنوك لتمويل مشروعاتهم من كونه يمثل أفضل بيئة عمل في السعودية كما أنه حصل على العديد من الجوائز وهذه المزايا نذكر منها التالي:-