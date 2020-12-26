«العدل»: فسخ الوكالة الشرعية بوفاة الموكِّل

شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: فسخ الوكالة الشرعية بوفاة الموكِّل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت وزارة العدل أنه لا يمكن للشخص المستفيد توكيل من هم دون 18 عاما للنيابة عنه، مشددة على أنه يمكن توكيل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأعلى.
وردا على استفسار حول العمل بالوكالة الشرعية بعد وفاة الموكل، أعلنت «العدل» أن الوكالة تنفسخ شرعاً بوفاته، مشيرة إلى أنه في حال التنازل يمكن للموكل توكيل غير المتنازَل له، ليتولى الإقرار بالتنازل، بحضور المتنازل له أو وكيله.
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