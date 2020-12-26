مبادرات التحول الوطني تعزز اندماج ذوي الإعاقةفي سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة نسبة 7.1% من عدد السكان، وهو ما يقابل 1.445.723 شخصا، وحرصت رؤية 2030 على تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومن ذلك المنطلق كان من أهداف برنامج التحول الوطني تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل، من خلال إزالة الحواجز التي تعيقهم، وتوفير الفرص وتهيئة البنية التحتية لهم وتطوير مهاراتهم المهنية والاجتماعية.

مبادرات

أطلق البرنامج عددا من المبادرات التي قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تحسين التشريعات والسياسات الداعمة والتصنيفات المبنية على أنواع الخدمات التيسيرية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال:

تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

إصدار قرار إلزامي لجميع المنشآت التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة

إنشاء برنامج مواءمة يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، مما أسهم في رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% في 2016م إلى 11.4% في 2019م

برنامج مواءمة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني برنامج مواءمة، الذي جرى إطلاقه تطبيقا لاستراتيجية المملكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو برنامج يتم من خلاله تمكين المنشآت الراغبة بتطوير بيئات أعمالها لتكون أكثر شمولية ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إصدار شهادة معتمدة وفق معايير واشتراطات محددة، لدعم زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

لتعزيز الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ومساعدتهم في الحصول على التأهيل اللازم، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أسست وزارة الموارد البشرية من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، من خلال تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز. إذ تهدف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مزايا مواءمة

إضافة إلى الاستفادة من قدرات ذوي الإعاقة وخبراتهم، فإن المنشأة الحاصلة على شهادة مواءمة تحظى بميزات عديدة أخرى، منها:

الحصول على تكريم سنوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إمكانية وضع شعار مواءمة على منتجاتها.

ربط حصول المنشأة على الشهادة بمعادلة احتساب العامل ذي الإعاقة بأربعة عاملين في برنامج تحفيز المنشآت للتوطين (نطاقات)، وفقا للقرار الوزاري.

وتهدف الشهادة إلى زيادة وعي المنشآت عن فوائد عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت بهدف تجهيزها لتكون بيئات عمل موائمة لذوي الإعاقة، إضافة إلى الاستفادة من المهارات والقدرات المهدرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تصنيف الشهادات

يعتمد منح شهادة مواءمة على الدرجة التي حصلت عليها المنشأة بعد عملية التدقيق من المدقق المعتمد، ويتم تصنيفها وفق الدرجة إلى 4 تصنيفات:

شهادة مشارك: للشركات الحاصلة على درجة تتراوح بين 15% و29%.

الشهادة البرونزية: للشركات الحاصلة على درجة تتراوح بين 30% و49%.

الشهادة الفضية: للشركات الحاصلة على درجة تتراوح بين 50% و69%.

الشهادة الذهبية: للشركات الحاصلة على درجة 70% وما فوقها.

معايير مواءمة

يشترط للحصول على شهادة مواءمة توفر 8 معايير لدى المنشأة ممثلة في:

الالتزام: التزام المنشأة بتطبيق ونشر أفضل الممارسات المتعلقة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة داخليا وخارجيا.

التواصل: استخدام وسائل التواصل المختلفة والمناسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المعرفة: تأهيل الموظفين ليصبحوا قادرين على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كزملاء في العمل أو كعملاء ومعرفة ما يجب القيام به تجاههم وكيفية عمله.

إدارة الموارد البشرية: الحرص على تقدير المنشأة لجميع الموظفين، بمن في ذلك ذوو الإعاقة أو الذين يتعرضون لإعاقة على رأس العمل، والالتزام بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان المحافظة عليهم وتطوير قدراتهم.

التوظيف: استقطاب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من قدراتهم ومواهبهم المختلفة.

تقنية المعلومات: إتاحة وسائل تقنية المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من استخدامها والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

المنتجات والخدمات: تطوير المنتجات وتقديم الخدمات وتحسينها بما يتناسب مع احتياجات العملاء والمستفيدين منها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

المرافق: سهولة وصول الموظفين والعملاء ذوي الإعاقة إلى مرافق المنشأة وإجراء الترتيبات اللازمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

توجه الرؤية

«وسنمكن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح».

رؤية المملكة 2030