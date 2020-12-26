السعودية اليوم / جامعة شقراء تقدم برنامجاً تدريبياً لتعلم أساسيات اللغة الصينية



شقراء 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وبالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية عن برنامج تدريبي لمدة أسبوعين بعنوان " أساسيات تعلم اللغة الصينية " ضمن مبادرة ( ترجمان ) .

ويهدف البرنامج الذي يقدمه الدكتور طلال الشراري ابتداءً من يوم غد الأحد حتى الخميس 23 ـ 5 ـ 1442هـ ، إلى زيادة الوعي باللغة الصينية وتعلم مبادئها الأساسية .

كما تهدف مبادرة ( ترجمان ) إلى نشر الوعي بأهمية تعلم اللغات الأخرى غير اللغة الأم وتمكين المتدرب من تعلم اللغات الأخرى كـ ( اللغة العربية لغير الناطقين بها، واللغة الإنجليزية، اللغة الصينية ، واللغة الفرنسية) بدءًا من تعلم أساسيات اللغة إلى التمكن من اللغة .

// انتهى //

18:21ت م

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