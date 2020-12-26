السعودية اليوم / مصرع وإصابة 12 شخصاً في حريق بمستشفى لعزل مرضى كورونا بمصر



القاهرة 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين إثر نشوب حريق بمستشفى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية والمخصصة لعزل مرضى

وأوضح مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي، في تصريح اليوم، أنه تلقى بلاغاً يفيد بنشوب حريق بإحدى المستشفيات، حيث تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وإخلاء عدد من المرضى، مبيناً أن المعاينة الأولية كشفت أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل المستشفى .

// انتهى //

17:48ت م

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القاهرة 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسلقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين إثر نشوب حريق بمستشفى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية والمخصصة لعزل مرضى كورونا وأوضح مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي، في تصريح اليوم، أنه تلقى بلاغاً يفيد بنشوب حريق بإحدى المستشفيات، حيث تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وإخلاء عدد من المرضى، مبيناً أن المعاينة الأولية كشفت أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل المستشفى .// انتهى //17:48ت م0061

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