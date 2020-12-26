السعودية اليوم / مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح شمال شرقي نيجيريا



ابوجا ١١ جمادى الاخرة ١٤٤٢ ه الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ م واس

لقي 7 أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح على قرية "بيمي" الواقعة شمال شرقي نيجيريا، نسب إلى جماعة بوكوحرام.

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية تأكيد مصدر رسمي من القرية ، أن المهاجمين أضرموا النار في 10 منازل، ومخازن للأغذية، وهاجموا مستشفى بالمنطقة، ونتج عن ذلك مقتل الأشخاص السبعة .

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17:23ت م

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