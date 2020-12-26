السعودية اليوم / العراق يسجل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 836 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12767, فيما تم تسجيل 1390 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530262 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 47750 مصاباً , منهم 185 في العناية المركزة.

// انتهى //

17:13ت م

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بغداد 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 589943 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12767, فيما تم تسجيل 1390 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530262 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 47750 مصاباً , منهم 185 في العناية المركزة.// انتهى //17:13ت م0056

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