شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أجهزة طبية حديثة من مركز الملك سلمان إلى مستشفى الغيلة بمديرية ناطع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فايز الوحيشي، أن الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز CBC فحص الدم العام، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، فضلا عن كراسي متحركة وثابتة وخلافه، مثمنا الدعم النوعي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المستشفى والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .
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