شكرا لقرائتكم خبر عن جامع مركز الملك عبدالله المالي يفوز بجائزة العمارة العالمية 2020 والان نبدء بالتفاصيل
واختارت لجنة التحكيم جامع مركز الملك عبدالله المالي، نظرًا للإبداع الهندسي في تصميمه الخالي من أي أعمدة وشكله المستوحى من زهرة الصحراء.
وتعد جائزة العمارة العالمية من أهم الجوائز في قطاع التصميم العمراني، التي تأسست عام 2004 من قبل متحف شيكاغو أثينيوم، والمركز الأوروبي للأشكال الهندسية، لتكريم أفضل المباني الحديثة من حيث التخطيط والتصاميم الهندسية وتكريم المهندسين المعماريين المبدعين في مجالهم، ومهندسي التخطيط الحضري على الصعيد العالمي.
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