البحرين تكشف لمجلس الأمن والأمم المتحدة أكاذيب قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت مملكة البحرين، السبت، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تكذب فيها الادعاءات القطرية.

وقالت مملكة البحرين إن الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء الماضي، أمر مؤسف وعار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، في رسالته إلى كل من رئيس مجلس الأمن هذا الشهر السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن ادعاءات دولة قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه الدوحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية.

وقالت الرسالة إن التصرفات القطرية تكشف عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها.

وأشارت الرسالة، التي أوردتها وكالة أنباء البحرين، إلى البيان الصادر عن وزارة خارجية مملكة البحرين بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، الذي يوضح أنه في يوم الأربعاء الماضي وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع F-16)) تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت إن الطلعات جاءت ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للطلعة الجوية عند الساعة 15:50 بتوقيت مملكة البحرين، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية.

وأضافت الرسالة أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يؤدِ بالطائرات الأربع إلى الأراضي القطرية، ولم يتم دخول المجال الجوي القطري، وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.

وتابعت الرسالة أنه :" كان من الأولى لدولة قطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين،".

وناشدت الأمم المتحدة باتخاذ اللازم لتشجيع وقف هذه الممارسات القطرية العدائية وحث قطر على احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعامل بحسن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدولي.

وشددت مملكة البحرين على أنه على الرغم من الادعاءات والاتهامات المغلوطة التي تطلقها دولة قطر جزافاً لصرف أنظار المجتمع الدولي عن سلوكها المؤسف، فإن مملكة البحرين، في التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة، ستواصل السعي جاهدةً لإيجاد حلول سلمية وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرصاً منها على سلامة واستقرار المنطقة.