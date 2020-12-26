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الكويت تعلن اعتقال متطرفين بحوزتهم أسلحة وذخائر
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الداخلية الكويتية، اليوم السبت، ضبط حدثين وشخصًا آخر بالغًا، بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويتبنون فكرًا متطرفًا.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان لها، أنه بناء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة، وبعد البحث والتحري، تم ضبط أحد المتهمين الذي أقرّ أنه تم التعارف على شخص من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، وحصل بينهما نقاشات وحوارات، تبين أنهما يحملون نفس الفكر المتطرف.
وأشارت الإدارة في البيان إلى أنه “بعد عمل المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات، تم ضبط شخصين آخرين أحدهما حدث يحملان نفس الفكر المتطرف، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم تفتيش منزلهما، وعثر على أسلحة وذخائر غير مرخصة، وشعارات وأجهزة تصوير”.
ووفق الإدارة فقد تمت إحالة الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، والمضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد نشرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية أنباء بشأن ضبط مجموعة من الأحداث غرر بهم تنظيم “داعش”، وعُثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر كانوا ينوون استهداف دور العبادة والمجمعات التجارية ومنشآت أخرى قبيل الاحتفال بأعياد رأس السنة.
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