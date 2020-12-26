شكرا لقرائتكم الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على الماجستير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-26 الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على الماجستير متابعات الخليج 365 - الرياض العناوين الفرعية أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على الماجستير للعام 1443هـ، وفق التفاصيل التالية: التخصصات: الدراسات القضائية. الأنظمة. أصول التربية الإسلامية. الإدارة التربوية. التربية الخاصة. المناهج وطرق التدريس. علم النفس التربوي. علوم الحديث. فقه السنة ومصادرها. الأديان والمذاهب الفكرية. التاريخ الإسلامي. الدعوة والثقافة الإسلامية. العقيدة. الفرق والمقالات. أصول الفقه. الاقتصاد الإسلامي. الفقه. التفسير وعلوم القرآن. القراءات. اللغويات. الأدب والبلاغة. الإعلام والاتصال. ملاحظات هامة: يجب إحضار الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة واحدة.

عدم حمل أي مذكرات أو أوراق داخل قاعة الاختبار.

يلزم إغلاق الهاتف المحمول قبل بدء الاختبار.

الالتزام بإحضار تطبيق (توكلنا) وارتداء الكمام.

موعد بداية الاختبار الساعة (7) مساء. – وأشارت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على الماجستير من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا).



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