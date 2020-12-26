شروط الحصول على صرف المساعدات المقطوعة لدى وزارة الموارد البشرية عام 1442

شروط صرف المساعدات المقطوعة من أهم الأمور التي لا يعرفها الكثير من المتقدمين والمتقدمات في دعم الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة في السعودية لذلك سوف نوضح لكم من خلال موقع نجوم مصرية على الشروط والاحكام اللازمة من أجل الحصول الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يحتاجه العديد من الفئات بالمجتمع السعودي وذلك يعمل على توفير فرصة جديدة لرفع مستوى المعيشة لهم في المملكة ويصل صرف المساعدات المقطوعة إلى ثلاثون ألف ريال سعودي فقط لا غير كحد أعلى لكل مستفيد من المساعدات المقطوعة

رابط الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة عبر الضمان الاجتماعي التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم الطلب عام 1442

يمكن لكافة المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب صرف المساعدات المقطوعة عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالمقطوعة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

استخدام دليل الخدمات الإلكترونية بكتابة رقم الطلب الخاص بالمستعلم.

يجب على طالب الخدمة تعبئة البيانات المطلوبة والضغط على الاستعلام .

يظهر للمتقدم لطلب المساعدات المقطوعة عام 1442 النتيجة النهائية عن الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة وكافة المعلومات عنها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

شروط الحصول على صرف المساعدات المقطوعة في عام 1442

يصرف مستحقات المستفيدين من المساعدات المقطوعة بحد أقصى 30 ألف ريال سعودي .

يتقدم لضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة المواطن السعودي الجنسية ورقم الهوية الوطنية سارية بالمملكة .

يتطلب الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة الإقامة الدائمة على الأقل سنة كاملة.

الدخل الشهري المطلوب لا يجب أن يزيد عن 2 ألف ريال للموافقة.

تصرف للرجال والنساء والأرامل والمطلقات التي ليس لهم دخل في المملكة .

تشترط الوزارة بأن لا يقل عمر المقدم للمساعدات المقطوعة عن 35 سنة .

موعد صرف المساعدات المقطوعة عبر صندوق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 1442

موعد إيداع الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة للمستفيدين عبر صندوق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 1442 هجرياً من الأمور الهامة التي يبحث عنها المتقدمين لطلب دعم صندوق الضمان الاجتماعي بالسعودية ويتم تحديد موعد صرف المقطوعة من خلال بوابة وزارة التنمية الاجتماعية فقط وحتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لصرف المساعدات المقطوعة في السعودية