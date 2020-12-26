حجز موعد مراجعة عن طريق بوابة ناجز (وزارة العدل) 1442

هي بوابة إلكترونية تابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية والتي من خلالها يتمكن المواطنون من حجز مواعيد مراجعة للخدمات المكتبية العالقة والتي لم يتمكنوا من إتمامها إلكترونياً بعدما سهلت الوزارة للمواطنين العديد من الخدمات التي يمكن إتمامها إلكترونياً دون ضياع الوقت أو الجهد, وساعدت بوابة ناجز في تقليل من أضرار الوباء (كوفيد-19) الذي إجتاح العالم وأصاب المملكة السعودية عن طريق الخدمات التي يقدمها إلكترونياً فساعد على تيسير حياة المواطنين دون إعاقة, وسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية حجز موعد مسبق على بوابة ناجز, والخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل.

خطوات حجز موعد عن طريق بوابة ناجز:

يستفسر العديد من الأشخاص عن خطوات حجز موعد على البوابة, فلحجز موعد بالطريقة الصحيحة قم بإتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى موقع البوابة الإلكتروني, “بوابة ناجز“.

قم بتسجيل الدخول على البوابة.

أدرج البيانات المطلوبة داخل الصناديق وتأكد من صحتها.

إختار أيقونة حجز موعد فالصفحة الرئيسية.

أدخل البيانات اللازمة لإستكمال الطلب, مثل( إسم الزائر, عنوان الزائر, الخدمة المرادة, وقت الزيارة, تاريخ الزيارة).

بعد التأكد من إستكمال البيانات إضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الإنتظار حتى يتم قبول طلبك والموافقة عليه.

الخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال بوابة ناجز:

هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل إلكترونياً على البوابة التي تسهل على المواطنين والتي يتم متابعتها أولاً بأول, ومن الخدمات المقدمة: