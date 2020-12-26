شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وكيل الصحة: فيروس كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن فيروس كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد، وليس أكثر ضراوة.

وأوضح " عسيري " خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة، أن فيروسات كورونا نادراً ما تصيب الشخص مرتين، مبينا أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم قادرة على منع الإصابة الثانية لفترة قد تصل إلى 5 أشهر.

ولفت إلى أن هذه الطفرات لن تغير في طريقة الفيروس وقدرته على إصابة الإنسان بالمرض الشديد، متابعا:" لا يبدو أنه أكثر ضراوة من السلالات السابقة التي ترصد فى بقية فيروسات كورونا ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 189 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 353,004 حالة، فضلًا عن تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6176 حالة.