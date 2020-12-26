شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق للأمير بدر بن عبدالمحسن بعد تلقيه لقاح ‎كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ‎كورونا.

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" لا يوجد أي مجال للخوف من لقاح كورونا "، موجها نصيحة للجميع بتلقي لقاح كورونا، قائلا:" خذ اللقاح وتوكل على الله ".

وأضاف أن التجارب التي أجريت على اللقاح " كافية " لإعطاء الثقة فيه، لافتا:" أغلب المسؤولين في العالم تلقوا لقاح كورونا ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 189 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 353,004 حالة، فضلًا عن تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6176 حالة.