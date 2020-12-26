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«الصحة»: تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 189 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 353,004 حالة، فضلًا عن تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6176 حالة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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