شكرا لمتابعة خبر عن حالات منع المشتبه به بالتستر التجاري من السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر اليوم السبت ملامح مشروع لائحة مكافحة التستر التجاري والتي وافق عليها مجلس الغرف التجارية وطرحتها للعموم لإبداء الآراء بها .

وتتضمن اللائحة الجديدة أحقية طلب الوزارة للنيابة العامة بمنع المشتبه به بإرتكاب التستر التجاري من السفر .

ويحق للوزارة التقدم بالطلب إذا كان محل اشتباه كالحالات التالية :

- إذا كانت هناك أدلة واضحة على أن المشتبه قد ارتكب جريمة بموجب النظام .

- إذا قامت أسباب تدعو للإعتقاد بأن سفر المشتبه به أمر متوقع .

- إذا كان المشتبه به مختبئ أو هارب .

- إذا لم يستجب أكثر من ثلاث مرات متتالية عند إبلاغه بوسائل الإبلاغ المنصوص عليه بالنظام .