شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة استعمال حكم قضائي أو وكالة انتهت صلاحيتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توضح المادة (17) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، عقوبة استعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة انتهت صلاحيتها.

وتنص المادة على أنه ‏يعاقب من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان:

-عالماً بذلك.

-قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية.

- ترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.