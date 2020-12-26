شكرا لمتابعة خبر عن "تقويم التعليم": المرحلة الثالثة من اختبارات الرخص المهنية فرصة المعلمين قبل التعيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت أن المعلمين الجدد الذين يشملهم التقديم في المرحلة الثالثة من اختبارات الرخص المهنية هم المعلمين الذين لم يتم تعيينهم بعد .

وأبانت أنه يمكن تحسين النتيجة للراغبين في الإعادة من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

الجدير بالذكر أن التقديم على المرحلة الثالثة من اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والتي تشمل المعلمين الجدد من المواطنين والمقيمين بالمدارس الحكومية أو الخاصة ، بدأ أمس الجمعة ويستمر حتى غداً الأحد .