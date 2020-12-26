شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية تجديد استمارة السيارة بدون فحص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، على إجراءات وشروط تجديد استمارة السيارة سواء بهدف إسقاط السيارة أو بهدف الحصول على رخصة جديدة للمركبة، وذلك ردًا على استفسار مواطن عن إمكانية تجديد استمارة السيارة دون فحص بغرض الإسقاط.

وأوضحت إدارة المرور، أن الإجراءات هي: تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك.