شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تعلن قرب انتهاء المدة الممنوحة للمعلمين لرصد ساعات تطويرهم المهني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن قرب انتهاء المدة الممنوحة للمعلمين والمعلمات من أجل رصد ساعات تطويرهم المهني في نظام «فارس»، التي تنتهي بنهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الوزارة، في وقت سابق، كافة المواعيد التي تخص التطوير المهني لمنسوبيها، بما في ذلك مواعيد قيام المعلمين والمعلمات برصده في نظام «فارس»، ومن ثم مواعيد تدقيقه، واعتماده من قبل قادة المدارس.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة الممثلة في اعتماد كل ذلك من قبل إدارات التعليم في 17 من شهر رجب القادم.