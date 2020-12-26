شكرا لمتابعة خبر عن "متحدث الصحة": بروتوكول جديد حال السماح بالسفر مطلع 2021 (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه سيكون هناك بروتوكول في حال السماح بالسفر وعودة حركة الطيران لطبيعتها في 2021 .

وأكد أن هذا البرتوكول سيعمل على حماية المسافرين من وإلى المملكة ، كسائر البروتوكلات التي أتت بثمارها في مواجهة الأزمة .

وعلق " العبد العالي " على تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لقاح كورونا ، مؤكداً أنه خير دليل على حرص القيادة على طمأنة المواطنين والمقيمين ووضع الإنسان في المقام الأول عند التعامل مع الأزمة التي هزت إقتصاد العالم والأوضاع الصحية .