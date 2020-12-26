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"متحدث الصحة": بروتوكول جديد حال السماح بالسفر مطلع 2021 (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه سيكون هناك بروتوكول في حال السماح بالسفر وعودة حركة الطيران لطبيعتها في 2021 .

وأكد أن هذا البرتوكول سيعمل على حماية المسافرين من وإلى المملكة ، كسائر البروتوكلات التي أتت بثمارها في مواجهة الأزمة .

وعلق " العبد العالي " على تلقي سمو ولي العهد الأمير – حفظه الله – لقاح ، مؤكداً أنه خير دليل على حرص القيادة على طمأنة المواطنين والمقيمين ووضع الإنسان في المقام الأول عند التعامل مع الأزمة التي هزت إقتصاد العالم والأوضاع الصحية .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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