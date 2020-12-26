شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": أمطار رعدية على بعض المناطق وانخفاض حاد في درجات الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق .
وتوقع تواجد السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نبوك وحائل والجوف .
وأكد مركز الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق ، حيث سجلت طريف درجتين مئوية ، والقريات درجتين ، والقيصومة 3 درجات مئوية ، وسكاكا 5 درجات مئوية فقط .
وبدأ هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة منذ أمس الجمعة ومن المتوقع أن تستمر على أغلب المناطق حتى يوم الإثنين المقبل .
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