شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": أمطار رعدية على بعض المناطق وانخفاض حاد في درجات الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق .

وتوقع تواجد السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نبوك وحائل والجوف .

وأكد مركز الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق ، حيث سجلت طريف درجتين مئوية ، والقريات درجتين ، والقيصومة 3 درجات مئوية ، وسكاكا 5 درجات مئوية فقط .

وبدأ هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة منذ أمس الجمعة ومن المتوقع أن تستمر على أغلب المناطق حتى يوم الإثنين المقبل .

إقرأ أيضاً :