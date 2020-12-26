شكرا لمتابعة خبر عن أولوية القرض الحسن لمستفيدي الضمان في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح مكتب الضمان الاجتماعي بمكة المكرمة، أنه تم توقيع مذكرة اتفاق وشراكة مع وقف القرض الحسن.

وجاء ذلك بهدف تمكين مستفيدي الضمان ومنحهم الأولوية في التقديم والاستفادة من حزمة القروض المتنوعة في الوقف.

وقال رئيس مجلس النظارة بالوقف الدكتور يحيى بخاري إن وقف القرض الحسن يهدف إلى إعانة المواطنين خصوصاً في ضروريات الحياة عبر قروض ميسرة وسهلة الاسترداد بإجراءات مؤسسية متقنة في منظومة تقنية مريحة.