شكرا لمتابعة خبر عن لائحة موحدة لتوثيق أعمال كتاب العدل والموثقين ومأذوني الأنكحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن لائحة موحدة لتوثيق أعمال كتاب العدل، والموثقين المرخصين، ومأذوني الأنكحة بدلًا من عدة لوائح مستقلة.

وجاء ذلك وفق المنهجية المعتمدة لإعداد المشروعات التنظيمية، مع الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المشروع، رفع مستوى ثبات الحقوق بين الناس وتعزيز العدالة الوقائيّة وتسهيل ممارسة إجراءات التوثيق وتوحيدها والتيسير على المستفيد، وتعزيز التحول الرقمي بما يضمن حسن تفعيل المشروعات الرقمية الحاليّة والمستقبليّة.