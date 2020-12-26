شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: بعض الأعراض ليست أمراضًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، أن بعض الأعراض قد تكون بسبب أسلوب الحياة وليست أمراضًا.

وقال فهد الخضيري: "‏بعض الأعراض ليست أمراض.قبل أن تقلق!: راجع اسلوب حياتك وغذائك؛ مالديك من أعراض قد يكون بسبب السهر؟ عدم استرخاء؟ (عدم الاكتفاء من النوم) أو سوء تغذية.

وأضاف" الخضيري" أنه قد يكون: " (أملاح؟ دهون عالية؟ عدم وجود الخضار والورقيات والفاكهة والألياف في طعامك؟ (مما سبب عسر هضم)، عدم شرب ماء كافي فتحصل أعراض مقلقة لا تعد ولا تحصى" .