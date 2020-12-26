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فهد الخضيري: بعض الأعراض ليست أمراضًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، أن بعض الأعراض قد تكون بسبب أسلوب الحياة وليست أمراضًا.

وقال فهد الخضيري: "‏بعض الأعراض ليست أمراض.قبل أن تقلق!: راجع اسلوب حياتك وغذائك؛ مالديك من أعراض قد يكون بسبب السهر؟ عدم استرخاء؟ (عدم الاكتفاء من النوم) أو سوء تغذية.

وأضاف" الخضيري" أنه قد يكون: " (أملاح؟ دهون عالية؟ عدم وجود الخضار والورقيات والفاكهة والألياف في طعامك؟ (مما سبب عسر هضم)، عدم شرب ماء كافي فتحصل أعراض مقلقة لا تعد ولا تحصى" .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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