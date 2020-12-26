الشيخ «الخثلان» يوجه نصيحة للتعامل مع صعوبات الحياة

وجّه الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة لمواجهة صعوبات الحياة، وذلك بتدريب الإنسان نفسه على الصبر.

وقال الشيخ الخثلان –عبر حسابه على تويتر- إن صعوبات الحياة لا تنقضي، فهذه طبيعة الحياة، كما قال الله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في كبد». مضيفًا أن المهم هو كيف يتعامل الإنسان مع تلك الصعوبات؟

وتابع الخثلان قائلًا: إن من أعظم الوسائل للتعامل مع صعوبات الحياة، هو أن يرفع الإنسان مستوى الصبر عنده، ويدرب نفسه على ذلك، كما جاء في الحديث «ومن يتصبر يصبره الله» و«وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر».

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