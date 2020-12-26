الأرصاد: مدينتان تسجلان درجة الصفر المئوي وانخفاض الحرارة مستمر

أعلن المركز الوطني للارصاد، أن مدينتين سعوديتين سجلتا درجة «الصفر المئوي» صباح اليوم السبت، مشيرًا إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّ «رفحا وعرعر» بمنطقة الحدود الشمالية،سجلتا درجة الصفر المئوي صباح اليوم السبت، بينما سجلت مدينتا طريف والقريات 2 درجة مئوية، والقيصومه 3 درجات مئوية، وسكاكا في منطقة الجوف 5 درجات مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وحول مستجدات الحالة المطرية، ذكر المركز أنَّ هناك تواجدًا للسحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والجوف.

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